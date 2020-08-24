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دينا الشربيني تروج لكليب "أماكن السهر"

كتب:

حاتم سعيد حسن
06:04 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
دينا الشربيني

دينا الشربيني

نشرت الفنانة دينا الشربيني فيديو كليب الأغنية الجديدة للفنان عمرو دياب "أماكن السهر" عبر حسابها الخاص بإنستجرام.

كانت دينا قد شاركت مع عمرو دياب في الفيديو كليب.

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#اماكن_السهر @amrdiab

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وطرح النجم الكبير عمرو دياب منذ ساعات، كليب أغنيته "أماكن السهر" الذي انتهى من تصويره منذ فترة في الساحل الشمالي.

وكان الهضبة قد طرح الأغنية منذ أيام، وحققت نجاحًا كبيرًا حيث تصدرت قائمة الأعلى استماعًا على كل تطبيقات الموسيقى المختلفة.

وطرح الهضبة كليب "أماكن السهر" اليوم عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر موقع وتطبيق يوتيوب، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.

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