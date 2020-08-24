أسعار وخطوات تجديد جواز السفر للمصريين بالخارج

يعد جواز السفر هو بطاقة الهوية الشخصية للمصريين بالخارج، والذي لا يمكن الاستغناء عنه لقضاء المصالح الشخصية، فمبجرد انتهاء المدة يجب تجديده من السفارة المصرية على الفور، وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوب تقديمها للسفارة المصرية لتجديد جواز السفر وأسعار التجديد، وفق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، كالتالي:

المستندات المطلوبة لتجديد جواز السفر

1- أصل بطاقة الرقم القومي، أو أصل شهادة الميلاد المميكنة حال عدم وجود رقم بطاقة قومي.

2- أصل جواز السفر المنتهي الصلاحية.

3- أصل الموقف التجنيدي للذكور، إذا كان غير موضح في الجواز المنتهي.

4- عدد 3 صور حديثة ذو خلفية بيضاء بمقاس 4×6.

5- سداد الرسوم المقررة.

6- استيفاء النموذج المعد لذلك من السفارة أو القنصلية وملء البيانات الموجوده بها.

في حالة طلب تغيير أي معلومة في الجواز يجب إرفاق المستند الرسمي المصدق الدال على صحة البيان المراد تغييره.

يتم تقديم المستندات إلى السفارة المصرية في الدولة المقيم بها صاحب طلب تقديم جواز السفر، ويتم الحصول عليه خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.

رسوم تجديد جواز السفر

- يبلغ سعر تجديد جواز السفر الواحد 368 جنيها وما يوافقها من عملة الدولة المتواجد بها المواطن، بالإضافة إلى مبلغ 37 جنيها للاستمارة.

والجدير بالذكر أن جواز السفر صالحا لمدة 7 سنوات لا تجدد ويجب استخراج جواز سفر جديد، وفي حالة استخراج جواز سفر جديد يتم تقديم السابق ضمن المستندات المطلوبة.