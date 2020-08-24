صور.. الجيزة ترد على أكاذيب الجزيرة: وفرنا سكن بديل لأسر بلوكات إمبابة

بدأت محافظة الجيزة في إخلاء 7 بلوكات بمنطقة أرض المطار بحي شمال الجيزة، بعد صدور قرار مركز بحوث الإسكان والبناء، بوجود خطورة على حياة المقيمين بها وعدم جدوى الترميم، وكذا قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه جرى توفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك البلوكات والبالغ عددهم 232 أسرة، بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار إلى أنه سيجري تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون أي مقابل، مراعاة للبعد الاجتماعي لقاطني تلك البلوكات، ولتوفير حياة وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم، وذلك في إطار توجهات الدولة في هذا الشأن.

وعرضت قناة الجزيرة تقريرا بعنوان "نموت هنا أحسن"، حيث استعرضت فيه صرخات مواطنين بمنطقة مطار إمبابة، زاعمة أنها لإخراجهم من منازلهم لتطوير العشوائيات.