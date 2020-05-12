صاحب المعرض يستولي على منزل علي ربيع في الحلقة 19 من عمر ودياب

بدأت الحلقة 19 من مسلسل عمر ودياب بمحاولة الثنائي علي ربيع ومصطفى خاطر سرقة معرض السيارات الذي اشتروا منه التاكسي في بداية حياتهم ولا يجدون فلوس في الخزينة ويدخل عليهم الراجل ويفتح النور فجأة ليكتشفهم ويهددهم بإبلاغ الشرطة.

ويقرر صاحب المعرض الاستيلاء على شقة الفنان محمد محمود والذي يؤدي دور خال علي ربيع وهو ضامن علي ربيع في الكمبيالات ويصطحب زوجته وأمه للإقامة في الشقة.

فيما ذهب علي ربيع وخاله للعيش على سطح المنزل، وبعدها يجدان عملا جديدا حيث يعمل علي ربيع كعامل في الملاعب لـ"لم الكرات" ومصطفى خاطر يعمل على سيارة نقل المصابين.

مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.

وعلى شاشة قناة الحياة يعرض المسلسل في تمام التاسعة مساء، والإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحا، والإعادة الثانية في العاشرة والربع صباحا.