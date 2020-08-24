وفاة نقيب الصيادلة الأسبق بالأقصر

ودعت محافظة الأقصر، الدكتور رفعت عبود، نقيب الصيادلة الأسبق بالمحافظة، وأحد أشهر وأقدم الصيادلة الذين لهم باع طويل في العمل الخدمي للمجتمع طوال السنوات الماضية، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

ونعت مديرية الشون الصحية بمحافظة الأقصر الدكتور رفعت عبود، وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (تنعى مديرية الشؤون الصحية بالأقصر ببالغ الحزن والاسي عموم محافظة الأقصر في وفاة نقيب صيادلتها الأسبق الدكتور رفعت عبود وهو الرجل الذي شرف أخلاق المهنة على مدار حياته، ألهم الله عز وجل أهله الصبر والسلوان).