صحة الأقصر ترفع درجة استعداداتها لعيد الأضحى المبارك

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية بالمحافظة، واستمرار حالة الطواريء بدءا من غد الأربعاء وحتى يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى.

وأكد الدكتور طاهر إسماعيل أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر توفير جميع المستلزمات والأدوية والأمصال، وتابع وضع بنك الدم وتوافر الفصائل الدموية به، وتشديد الرقابة والمرور علي مدار الساعة فى جميع المنشآت الصحية، وإلغاء الإجازات للأطقم الطبية.

ونظم وكيل وزارة الصحة مجموعات متفرقة من غرف الطواريء بالمديرية والمحافظة وفرق مرور على متاجر الأغذية واللحوم وفرق أخرى مجهزة للمرور على المستشفيات والوحدات، للتأكد من تفعيل جداول نوبتجيات العيد.

وعلى صعيد آخر، جرى تجهيز فرق الانتشار السريع واستعداد هيئة الإسعاف والطواريء على مدار الساعة.