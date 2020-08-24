وزير الأوقاف يترأس لجنة المقابلات للمتقدمين لبرنامج تأهيل التنفيذيين

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أحد لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP أمس الأحد، والتي تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.

وخلال الزيارة تفقد الوزير غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب بمرافقة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، واستمع إلى شرح حول البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، وأهداف ومحتويات البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ومعايير اختيار المقبولين للالتحاق بالبرنامج.

ووجه كلمة للشباب، قائلا: “أنصح الشباب بالعمل على بناء أنفسهم علميا ومهاريا وثقافيا، ولا تتوقفوا عند حدود التخصص الدقيق، ولكن عليكم أن تسعوا نحو بناء الشخصية الثقافية المتكاملة”.

وأكد أن الأكاديمية أحدثت نقلة نوعية في تأهيل الشباب للقيادة من خلال الجهود التي تبذلها من أجل تأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإعداد كوادر وقيادات شابة على قدر عال من الكفاءة، من خلال برامج تدريبية يجري صياغتها بشكل يحقق الدمج بين الدراسة النظرية والدراسة العملية التطبيقية، وذلك في ظل جهود الدولة لتمكين الشباب على كافة الأصعدة وتصعيدهم لتولي المناصب القيادية.