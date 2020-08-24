إضاءة الهلال الأحمر بألوان العلم اللبناني تضامنا مع بيروت

أضاء الهلال الأحمر المصري، منذ قليل، مبنى مركزه العام بمدينة نصر، بألوان العلم اللبناني، مع عبارة "من أجل لبنان"، كما تم إقامة خيمة ميدانية، وذلك تعبيرًا عن عمق علاقات الصداقة والمحبة، التي تجمع جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، وفي مبادرة تضامنية مع الشعب اللبناني والصليب الأحمر اللبناني، في مصابهم الأليم.

وشارك عشرات المتطوعين من الهلال الأحمر المصري، في وقفة على شكل شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، بالإضافة إلى مسيرة حول مبنى الهلال الأحمر المصري.

وتمت إضاءة الشموع، تأبينا لضحايا الانفجار الأليم، الذي أصاب الشعب اللبناني.

وأبدى عدد من المتطوعين، المشاركين فى مسيرة التضامن مع الشعب اللبناني، في أحداث مرفأ بيروت، تضامنهم الكامل مع الاشقاء فى لبنان.

وقالت شيرين عبدالعظيم، متطوعة فى الهلال الأحمر المصرى، ان وقفة اليوم، هى رسالة تضامن مع الشعب اللبنانى ونقدم رسالة معنوية من الهلال الأحمر المصرى للصليب الأحمر اللبنانى، مفادها نحن معكم وأنتم فى قلوبنا.

وقالت الدكتورة زينب ثاقب، مسئول الخدمات الصحية بالهلال الأحمر، إن اليوم، هو رسالة تضامن من أجل لبنان، وهى فى قلوبنا، ونعمل على تقديم دعم معنوي ونفسى، فضلا عن تقديم إغاثة وإعانة.

وتم إرسال معونات إلى الشعب اللبنانى، وشباب الهلال الأحمر المصرى، متواصل فى الأيام المقبلة، مع الصليب الأحمر اللبنانى، لتقديم أكثر من مساعدة.

وأكدت سالي محمد، متطوعة من الهلال الأحمر، أن مصر وشعبها وقيادتها، والهلال الأحمر المصرى متضامن مع الشعب اللبنانى فى أزمته الأخيرة.