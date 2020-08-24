فيديو: محمد محيي يطرح أغنيته الجديدة "قضية"

طرح الفنان محمد محيي أغنيته الجديدة "قضية" عبر موقع "يوتيوب"، وجاءت الأغنية من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين وألحان مصطفى عوض وتوزيع موسيقي فهد، وتمّ تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت أمير محروس.

يذكر أن "قضية" هي رابع أغنية يطرحها محمد محيي من ألبومه الجديد بعد أغنيات "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي ومن ألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" وهي من كلمات أشرف أمين ومن ألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي، و"قلت أخونه" من كلمات الشاعر نور الدين حمدي ومن ألحان كريم حمدي، ومن توزيع الموزع الموسيقي فهد.

وتجاوزت أغنية المطرب محمد محيي الجديدة "قولت أخونه"، مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتعتبر ثالث أغنية يصدرها النجم محمد محيي من ألبوم "بتاع زمان"، وهي من كلمات نور حمدي وألحان كريم حمدي اللذان توقع لهما محي مستقبلًا كبيرًا، وتوزيع فهد.