انخفاض أسعار الذهب مع تعزز الشهية للمخاطرة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع تحسن الشهية للمخاطرة بعد أن وافقت هيئة الدواء الأمريكية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، كخيار علاجي.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.4% إلى 1932.48 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1910.99 دولار يوم الجمعة الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي حين تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1942.60 دولار للأونصة.

وقال كبير استراتيجيي السوق في "أكسي جروب للخدمات المالية" ستيفن إينس: "الأنباء الإيجابية المتعلقة بالفيروس تضغط بعض الشيء على المعنويات في الوقت الحالي، إذ ساعدت الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر على الارتفاع اليوم".

وأضاف إينس، أن "الذهب يتوقف لالتقاط الأنفاس قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع جاكسون هول".

وفي حين نزلت الفضة بنسبة 1.6% إلى 26.26 دولار للأونصة، وهبط البلاتين بنسبة 0.5% ليسجل 913.61 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 2158.65 دولار للأونصة.

ارتفاع أسعار النفط الخام مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك

وفي سياق آخر، ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم، مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج النفط هناك.

وصعدت العقود الآجلة لـ"برنت" بنسبة 0.2% إلى 44.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينيتش.

فيما زاد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.2% أيضا إلى 42.43 دولار للبرميل.

وأمس الأحد، هب الإعصار "ماركو" والعاصفة المدارية "لورا" على البحر الكاريبي وخليج المكسيك، مما اضطر شركات الطاقة لسحب العمال من المنصات البحرية هناك ووقف إنتاج النفط.

وأوقف المنتجون، أمس الأحد، 58% من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك و45% من إمدادات الغاز الطبيعي. وتسهم المنطقة بنسبة 17% من إجمالي إنتاج النفط الأمريكي وخمسة بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.