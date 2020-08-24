فادي حسن: الهجرة تواصلت معي لتوفير فرصة عمل بعد عودتي من السعودية

قال المهندس فادي حسن، مهندس مدني عائد من المملكة العربية السعودية، بعد جائحة كورونا، إن بناء مشروع المنطقة اللوجيستية بهذا الحجم الكبير في "دوان تاون دلتا" في محافظة الغربية، خطوة مهمة للحكومة نحو تنمية المحافظات.

وأكد حسن في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه علم عن طريق موقع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن مبادرة نورت بلدك، وفي بداية الأمر تصور أنه مجرد كلام ولكن عندما سجل بها تواصلت الوزارة معه لايجاد فرصة عمل له، بعد عودته من السعودية بسبب أزمة كورونا.

وأشاد المهندس العائد من السعودية بما يحدث من إنجاز في مشروع المنطقة اللوجيستية بالدلتا، وتوفير فرص عمل بالتعاون مع وزارة الهجرة.