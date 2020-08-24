ارتفاع معدل الشفاء بكورونا لـ67.7%.. ومصدر: نسعى لتسجيل صفر إصابات

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا فى مصر، بحسب البيانات اليومية لوزارة الصحة، وصلت نسبة الشفاء من الفيروس إلى 67.7%.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن ارتفاع نسبة مصابي فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، بنسبة طفيفة، لافتا إلى سعي اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، لتسجيل صفر إصابات خلال الشهر المقبل، للحالات الحادة.

وفيما يتعلق بالحالات البسيطة والمتوسطة قال: ستظل موجودة طالما الفيروس موجود، موجها رسالة للمواطنين، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية، كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم التهاون بالفيروس، فما زال موجودا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".