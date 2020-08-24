مدير الهلال الأحمر: قدمنا 140 طن مواد إغاثية وعلاجية إلى لبنان

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن وقفة اليوم استكمال لمسيرة التعاون بين الشعبين المصري واللبناني، ووزيرة التضامن قررت تشكيل لجنة لبحث المساعدات، مؤكدا وصول طائرة إغاثة مصرية بعد يومين إلى لبنان.

وأضاف الناظر لـ"الوطن"، مستمرون في دعم شعب لبنان في الأحداث الأخيرة، حتى يتم إزالة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أنه تم إرسال 140 طن مواد إغاثية وعلاجية، شارك فيها الهلال الأحمر المصري، وعدد من الجهات، وتم التواصل مع الصليب الأحمر اللبناني، ونحن مستعدون لتقديم مزيد من الدعم للشعب اللبناني.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية والجيش وكل الجهات بالدولة والأزهر، تحركوا من أجل دعم شعب لبنان.