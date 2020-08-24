"الهلال الأحمر": مستعدون لتقديم أي مساعدة للبنان ومتضامنون مع ضحاياه

قال الدكتور رامي الناظر الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت الجمعية، بالاستمرار في دعم شعب وحكومة لبنان.

وأضاف الناظر، خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "اليوم سيشهد وقفة تأبين لضحايا حادث مرفأ بيروت، وسنوجه للشعب اللبناني رسائل مفادها أننا متضامنون معهم".

وتابع: "تحركنا بتوجيهات من الحكومة لتوصيل المساعدات التي شملت أكثر من 140 طن من المواد الغذائية والإغاثية، وشاركت فيها الجمعيات والمؤسسات المصرية".

وأردف: "تحرك فريق كامل من الهلال الأحمر المصري وتواصلنا مع الصليب الأحمر اللبناني ووصلنا المساعدات وقمنا بالاطمئنان على الوضع ومستعدون لتقديم أي شيء آخر".