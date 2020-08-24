معلومات الوزراء: مصر تتقدم عدة مراكز في مؤشر "المهارات العالمية 2020"

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تقدم مصر عدة مراكز في مؤشر "المهارات العالمية 2020"، الصادر عن منصة "كورسيرا"، مقارنة بالعام الماضي، وذلك في المؤشرات الفرعية الثلاثة، وهي مهارات الأعمال والمهارات التكنولوجية وعلوم البيانات، التي يتم قياسها على 60 دولة.

وقال المركز، في تقرير معلوماتي "إنفو جراف"، صادر عنه مساء اليوم، نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل، إن المؤشر يقيس مستوى المهارات، التي وصلت لها دولة ما مقارنة بـ60 دولة حول العالم.

وأشار إلى أن ترتيب مصر، جاء في المركز الـ48 عالميا خلال عام 2020، من حيث مهارات الأعمال، بعدما كانت في المركز الـ60 خلال عام 2020.

ويقيس المؤشر، استخدام برامج الحاسب الآلي، وإدارة المشروعات والأفراد، والتسويق الرقمي.

وأوضح أن مصر جاءت في المركز الـ39 عالميا، في مؤشر المهارات التكنولوجية، حيث كانت في المركز الـ57 خلال عام 2019.

ويقيس المؤشر، مهارات تشمل الذكاء الاصطناعي، وتطوير الشبكات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء.