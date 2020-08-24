رئيس قناة السويس لـ"الوطن": إيراد القناة خلال 2020 بلغ 3.5 مليار دولار

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات قناة السويس من يناير حتى 22 أغسطس، وصلت إلى 3.5 مليار دولار.

وقال في تصريحات لـ"الوطن"، إن قناة السويس شهدت مرور 12 ألف سفينة، في الفترة من يناير حتى أغسطس، بزيادة 191 سفينة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد أن مجلس البحر البلطيقي الدولي، أشاد بزيادة حركة السفن في القناة بنسبة تصل إلى 8%، برغم انخفاض حركة أسطول سفن الحاويات العالمي بنسبة 11.6%.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أنه أطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه به اليوم، على ملف شامل لحركة الملاحة في قناة السويس، من يناير وحتى 20 أغسطس.

وعن توصيات رئيس الجمهورية له، قال إن الرئيس طالب باستمرار تطوير الممر المائي وكفاءته، موضحا أن هذا التطوير شمل 10 من بين 16 محطة مراقبة سفن بطول القناة، إلى جانب وضعها ضمن خطة التحول الرقمي، فضلا عن تطوير5 جراجات بطول المجرى، إلى جانب إنشاء جراج جديد في قناة السويس الجديدة.