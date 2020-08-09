فيديو.. المتحدث باسم هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل عمل الأنفاق 24 ساعة

علق جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن قرار تشغيل الأنفاق الخاصة بقناة السويس الأربعة كاملة على مدار اليوم، بداية من اليوم الأحد، بعدما كان التشغيل تجريبيا، مؤكدا على أن هذه الأنفاق هامة للغاية فهي تعد شرايين الحياة الواصلة لقلب سيناء.

وأضاف صفوت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن الأنفاق الأربعة "نفقي تحيا مصر في مدينة الإسماعيلية ونفقي 3 يوليو في مدينة بورسعيد"، من أهم ركائز التنمية الشاملة في سيناء التي يؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي لها آثارها الإيجابية على كل نواحي التنمية في مصر.

وتابع صفوت أن فترة التشغيل التجريبي للأنفاق انتهت وهو كان خبر إيجابي تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة قناة السويس يوم الخميس الماضي، وتبدأ من اليوم مرحلة تشغيل الأنفاق بصورة كاملة، وأيام الأحد والإثنين سيتم تشغيل الأنفاق لمدة 18 ساعة متصلة وتتوقف فقط بشكل جزئي من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 8 صباحا لعمليات الصيانة على أن يكون البديل نفق الشهيد أحمد حمدي، أما باقي أيام الأسبوع سيتم التشغيل 24 ساعة دون توقف على الإطلاق.

واستكمل صفوت أن الـ4 أنفاق تستوعب آلاف المركبات يوميا وتختصر مدة العبور بين ضفتي القناة الشرقية والغربية والتي كانت تستغرق عدة أيام في أوقات الذروة والأعياد لأنه لم يكن هناك وسائل سوى المعديات ولكن اليوم عبور قناة السويس يستغرق 15 دقيقة فقط بشكل آمن.

ولفت صفوت إلى أن الأنفاق تمت إضافة لها منظومة أخرى من نقاط العبور التي تصل لـ20 نقطة عبور ويضاف لها كوبري السلام مما يسهل على المواطن رحلته لعبور القناة، بالإضافة لجذب مشروعات كبرى وتسهيل الاستثمار وحركة الاستثمار في قلب سيناء.