عاجل.. الحكومة تعلن زيادة حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة 4.4%

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، زيادة حركة الملاحة البحرية في قناة السويس بمعدل 4.4% خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقل المركز عن هيئة قناة السويس في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عنه منذ قليل، أنه لا صحة لما يتردد على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن "مسارات بديلة".

وشددت هيئة قناة السويس، لـ"إعلامي الوزراء"، على أن مسار "القناة" سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب.

ولفتت الهيئة إلى زيادة أعداد السفن العابرة للقناة، لتصل لـ19.3 ألف سفينة خلال عام 2019/ 2020، مقارنة بـ18.5 ألف سفينة خلال عام 2018/ 2019، لتزيد الحمولة الصافية العابرة للقناة بنسبة 16.9% خلال الفترة من عام 2015 حتى 2020، مقارنة بالفترة 2010 حتى 2015.

وأكدت ارتفاع إيرادات قناة السويس بالدولار بنسبة 4.7% في الأعوام المالية خلال الفترة 2015-2020 مقارنة بالفترة 2010-2015، حيث بلغت إيرادات القناة خلال عام 2019/2020، نحو 5.7 مليار دولار، بعدما كانت 5.8 مليار دولار خلال عام 2018/2019.

وشددت على أن هذا التراجع يأتي نتيجة لانخفاض حركة التجارة العالمية بنسبة 18.5%، خلال الربع الثاني لعام 2020، وتراجع مؤشرات الاقتصادات العالمية، وتأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا على سوق النقل البحري.