الجيزة تغلق شارع السودان وتقاطعه مع شارع حماد جزئيا لمدة يوم

أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء غلق جزئي لشارع السودان وتقاطعه مع شارع حماد، بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية، واتجاه أرض اللواء لمدة يوم واحد فقط الثلاثاء الموافق 25/8/2020، ابتداءً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً وذلك دون تعطيل حركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة، بالمتابعة الميدانية للأعمال، ورد الشىء إلى أصله عقب انتهاء الأعمال، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

كما ستقوم الشركة المنفذة بنشر وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء تنفيذ الأعمال.

يأتى ذلك في إطار إحلال وتجديد كابلات الفايبر لشبكة المصرية للاتصالات "مشروع التحول الرقمي".