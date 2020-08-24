سكرتير عام محافظة مطروح: تطوير مزلقان مدينة الضبعة على مساحة 550 متر مربع

عقد اللواء اشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح إجتماع تنسيقى بحضور اللواء هانى يوسف رئيس مجلس مدينة الضبعة والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق والمهندس خالد أحمد زايد مدير سكك حديد مطروح والأجهزة المعنية وذلك لمناقشة إجراءات البدء فى أعمال تطوير مزلقان الضبعة بمساحة 550 متربع.

وقال "إبراهيم"، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه أجريت دراسة تحويل حركة مرور السيارات خلال عملية التطوير لتيسير حركة السير مع وضع العلامات الإرشادية خلال العمل موجها بضرورة الإلتزام بالتوقيتات المحددة وسرعة نهو الأعمال لعودة حركة السير إلى طبيعتها خلال أيام بناءا على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للتيسير على المواطنين.

وأضاف أنه سيتم البدء فى الأعمال خلال الأيام القليلة المقبلة لتنفيذ أعمال تطوير مزلقان السكة الحديد فى مدينة الضبعة.