محافظة مطروح تجهز 138 مركزا انتخابيا و 142 لجنة لانتخابات الشيوخ

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن المحافظة أنهت جميع استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تبدأ غدًا الثلاثاء ولمدة يومين 11 و12 أغسطس الجاري، بتجهيز 138 مركزا انتخابيا و142 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

وقال "شعيب"، اليوم، إن إجمالى عدد الناخبين بالمحافظة هو 299 ألفا و581 ناخبًا، مشيرًا إلى أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، مع مراعاة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن هناك تفعيلا لدور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات.

ووجه "شعيب" لرؤساء المراكز والمدن الثمانى، بالمرور على جميع المراكز الانتخابية كل في نطاقه للتأكد من عدم وجود أي معوقات وتوفير جميع الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ مطروح جاهزية جميع القطاعات بالمحافظة لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ، لافتا إلى توفير جميع الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بالمحافظة بشكل حضاري ولائق، مع حث المواطنين على النزول والمشاركة الايجابية لاستكمال مسيرة التنمية، مؤكدا الالتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين.