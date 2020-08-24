"تمريض" جامعة حلوان تفتح باب القبول بالبرنامج المكثف للخريجين

أعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان، فتح باب القبول بالبرنامج المكثف للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس، بشرط أن يكون حاصل على ثانوية عامة شعبة علمي، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين.

تستعرض "الوطن"، شروط والمستندات المطلوبة للالتحاق بكلية تمريض بجامعة حلوان

موعد التقديم في كلية التمريض بجامعة حلوان

بدأت الكلية في تلقى أوراق التقدم للبرنامج، اعتبارا من أمس، إلى الخميس الموافق 10 سبتمبر، على أن تعقد المقابلات الشخصية 15 سبتمبر 2020.

شروط القبول بكلية التمريض جامعة حلوان

يشترط القبول في البرنامج أن يكون المتقدم ..

حاصل على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن 60%.

شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي.

تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية.

اجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج.

مميزات الالتحاق بكلية التمريض جامعة حلوان

ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، ويتلقى الطالب فيه نفس عدد الساعات السريرية لنظرائهم في البرامج التقليدية.

ويؤهل البرنامج طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج 24 شهراً بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية بدون فواصل بالإضافة إلى التمهيدي.

كما يتم التكليف في مستشفيات الجامعية أو وزارة الصحة، والعمل بالمستشفيات الخاصة، ويتيح فرص العمل بالدول العربية والأجنبية