زوج هالة صدقي: هددتني بالحبس مثلما فعلت مع زوجها الأول

قال المحامي سامح سامي زكريا زوج الفنانة هالة صدقي، بأن الأخيرة هددت أكثر من مرة بحسبه، مثلما فعلت مع زوجها الأول مجدي وليم الذي تزوجته قبله.

وأشار "زكريا" في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي عبر قناة "الحدث"، بأنه يطالب زوجته بإجراء تحليل "دي إن إيه" للتأكد من أن أولاده سام ومريم من صلبه، مؤكدا أن هالة صدقي كذبت على الرأي العام حينما قالت إنها أنجبتهم بمصر، مؤكدا أنها كانت في سن الـ 50 أثناء الحمل وأن الأطباء فشلوا فى زرع البويضات بها في ذلك السن.

واستغاث زكريا بالنائب العام وطلب منه أن يجري التحليل لهالة صدقي بالإضافة لبصمة الصوت الخاصة بها في الفيديو الذي سرب لها منذ عام وهي تهين فيه زملائها الفنانين أثناء تصوير أحد أعمالها الفنية.