حملة مكبرة لرفع الإشغالات وانضباط الشوارع بالطالبية

شنت أجهزة حي الطالبية برئاسة المهندس طه عبدالصادق، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتنسيق مع العقيد أحمد دسوقي رئيس مكتب شرطة مرافق الطالبية، حملة مكبرة بنطاق شوارع الحي، لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط.

قال المهندس طه عبدالصادق رئيس الحي، إن الحملة رفعت 57 حالة إشغال بشوارع عثمان محرم والكونيسة بعثمان محرم، ومن أمام سوق الكونيسة، وعادل إمام من عثمان محرم، وعثمان أحمد عثمان من عادل إمام حتى المريوطية، وطريق المريوطية هرم، والهرم والعريش، لافتا إلى أنه تم مصادرة 2 عربة كارو، و4 عجل باعة جائلين كورنيش المريوطية.

أكد عبدالصادق، أنه تم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي، لاتخاذ كل الإجرات القانونية اللازمة، لافتا إلى استمرار الحملات الصباحية والمسائية، لرفع الإشغالات بجميع شوارع الحي، ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.