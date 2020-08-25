مسؤول بـ"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة

أجرى المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بالأمس، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، رافقه خلالها المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ونائبه ومعاونوه ومديرو الإدارات المعنية، ومسؤولو الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة.

وبدأ المهندس كمال بهجات والوفد المرافق له، زيارته بتفقد مشروع سكن مصر، التي بلغت نسبة تنفيذ 196 عمارة بإجمالي 4704 وحدات سكنية حوالي 90%، والكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقي بطول 800 م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400 متر إلى 95%، ويضم الكورنيش (ممشى، كافتريات، بىجولات، مقاعد، حارة دراجات، ملاعب، مناطق للقراءة والإنترنت، مناطق ألعاب للأطفال)، وكذلك تجول بمنطقة الفيلات التي يتم تشطيبها حيث جار تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة - متصلة - شبه متصلة) تضم 2103 وحدات.

وأضاف رئيس الجهاز أن الجولة شملت تفقد موقع تنفيذ مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي، التي تضم 58 عمارة بإجمالي 1392 وحدة سكنية، بلغت نسبة تنفيذها حوالي 45 %، مشيرا إلى أنه تم تفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه البحر، وموقع تنفيذ مشروع محطة محولات الكهرباء، و موقع تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وكذا موقع تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي.

كما تم عقد لقاء مع مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية ،وفي التوقيتات المحددة لها.

وأوضح رئيس الجهاز أن محطة تحلية مياه البحر ، جارٍ تنفيذها على مساحة 24 فدانا، بإستثمارات حوالي مليار و400 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 40 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لإنتاج 160ألف م3/ يوم.وأضاف رئيس الجهاز أن محطة الكهرباء تقام على مساحة 14 فدانا بإستثمارات تبلغ حوالي 440 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية500 ميجا فولت أمبير، المرحلة الأولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير.

ونوه رئيس الجهاز بأنه جار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة مثل 8 أسواق تجارية، مركز صحي، مدرستان للتعليم الأساسي، مبنى جهاز المدينة، 3مساجد، محطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 120ألف م3/ يوم، المرحلة الأولى بطاقة 30ألف م3/ يوم.

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،والحرص على الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة.