حماية المستهلك: تلقينا 63 ألف شكوى في النصف الأول من 2020

قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، إن استراتيجية الجهاز مبنية على 3 محاور رئيسية، الأول هو الوعي، وأن يعي المستهلك والمصنع والتاجر حقوقه التي وفرها له القانون وآلية التواصل مع الجهاز.

وأضاف سمير خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة "DMC"، أن المحور الثاني من الاستراتيجية هي الحماية والاستجابة لشكاوى المستهلك، والمحور الثالث هو ضبط وتنظيم الأسواق، مثل تنفيذ الضبطيات القضائية وتنظيم السوق نفسه من الألف إلى الياء.

وتابع: "قانون حماية المستهلك في مصر من أقوى القوانين في العالم بشهادة الاتحاد الأوروبي، وهو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للناس كلها لأنه حفظ حقوق المستهلكين، وفي العام الماضي جاءت إلينا نحو 60 ألف شكوى، لكن خلال أول 6 أشهر من هذا العام وصلنا 63 ألف شكوى وقمنا بحل 76 ألف شكوى، وفي شهر يوليو استقبلنا أكثر من 13 ألف شكوى، وقد نصل إلى 50 ألف شكوى في نهاية هذا العام".

وواصل: "نسبة كبيرة من المشتكين يكونوا على حق، والفصل في الشكاوى يتأخر في بعض السلع مثل السيارات، وعمومًا فإن السلع المعمرة هي القطاع الأكبر الذي نتلقى بسببه الشكاوى، يليه قطاع الانترنت".