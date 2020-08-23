"حماية المستهلك" يكشف تفاصيل حبس صاحب شركة للتأخر في تسليم شاليه

كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل حبس صاحب شركة عقارات للتأخر في تسليم "شاليه" لمواطن، قائلا إن الجهاز هو من رفع القضية ضد هذه الشركة، إن القضية تحولت من الجهاز بعد صدور قرار ملزم لها ولم تلتزم به، لافتا إلى أنه صدر حكم أول درجة ثم جرى الإعلان عن حكم أول درجة اليوم.

وأضاف "سمير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن حكم اليوم هو عنوان الحقيقة، ويعطي الأحقية للمستهلك في حال لجوئه له وعند إصدار قرار ملزم ولم تلتزم به يتم رفع قضية بالنيابة المختصة، لافتا إلى أن المحكمة أصدرت اليوم حكم بالحبس لصاحب الشركة وغرامة تقدر بـ20 ألف جنيه، ولا يمنع حق المستهلك في رفع قضية تعويض.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك معني بكل ما يخص المستهلك من سلعة أو السيارات أو الإعلانات المضللة أو شركات التطوير العقاري فيما يخص التنازل عن الوحدة الخاصة به، كما أن الجهاز معني بأي خدمة تقدم للمواطنين مثل الكهرباء والمياه، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لحصول المستهلكين على حقوقهم.