أحمد فهمي ينشر صورة مع مخرج "أسود فاتح"

نشر الفنان أحمد فهمي صورة له من كواليس تصوير مسلسل "أسود فاتح" مع المخرج كريم العدل.

وعلق "فهمي" قائلاً: "عارف هو عايز إيه.. بيعرف يخليك تطلع أحسن حاجة عندك.. شاطر.. مختلف.. مثقف فنياً.. مبسوط لثالث مرة باشتغل معاك.. أخويا المبدع كريم العدل".

"أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، صبري فواز، معتصم النهار، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال.

وقرر المخرج كريم العدل، تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من العمل ككل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.