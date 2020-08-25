"الصحة" تقدم روشتة إزالة القلق من كورونا: ابعدوا عن الشائعات

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة إرشادات للمواطنين للتغلب على الشعور بالقلق تجاه أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها إنه يجب اتباع كافة وسائل الحماية من الفيروس وخاصة غسل الأيدي باستمرار والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأضافت الوزارة في منشورها، ضرورة عدم التفاعل مع الشائعات والبحث عن أخبار كورونا من مصادر غير رسمية، مشيرة إلى دعم الأطفال والاهتمام بهم وممارسة أنشطة ممتعة معهم.

وأكدت ضرورة الاهتمام بنظافة الأسطح بدون مبالغة، والاتصال بالدعم النفسي الخاص بوزارة الصحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ