"الصحة": تطبيق صحة مصر قلل الضغط على الخط الساخن 105

قررت وزارة الصحة والسكان تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

وقامت بتدشين تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ

وقال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن التطبيق ساهم كثيرا في تقليل الضغط عن الخط الساخن 105.

وتابع صلاح في تصريحات صحفية له، أن التطبيق يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض ليكون بديلا سريعا عن الخط الساخن 105.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان كيفية استخدام التطبيق في خطوات بسيطة عبر منشور توعوي لها جاء على النحو التالي:

1- لو شاكك فى إصابتك بكورونا تستطيع الإبلاغ من خلال تطبيق صحة مصر الذى يقوم بتوصيل بياناتك لـغرفة عمليات الوزارة لتقديم الدعم الكامل لك.

2- تستطيع من خلال التطبيق الإبلاغ عن إصابتك أو أى شخص مصاب بالمرض.

3- تستطيع رؤية خريطة بأقرب مستشفيات الكشف عن كورونا بالنطاق الجغرافى وتستطيع رؤية عنوانها وأرقام الهواتف التى تجعلك تتواصل معهم بسهولة.

4- يقوم التطبيق بتقديم تنبيهات عند دخولك منطقة تخضع للحجر الصحى أو ترتفع فيها معدل الإصابات بكورونا.

5- تستطيع من خلال التطبيق التعرف على جميع إرشادات العزل المنزل وآليات الوقاية من العدوى.

6- يمكنك التطبيق من التعرف على أفضل الأدوية التى يمكن أن تحصل عليها أثناء العزل المنزلي.

7- تستطيع من خلال التطبيق الإبلاغ عن حالتك الصحية يوميا فى العزل المنزلى .

8 - يمكنك التطبيق من التعرف على آخر الأخبار والمستجدات والإحصائية اليومية للإصابات وحالات الشفاء.

9- تستقبل إشعارات وتنبيهات يومية موجهة لك طبقا لحالتك الصحية.