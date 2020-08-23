"الصحة النفسية" تبحث تأثير فيروس كورونا على سوق المخدرات في ندوة

شارك وفد من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في الندوة الوطنية التي ناقشت "التَقرير السَنوي العَالمي للمخدِرات وتأثير فَيروس كوفيد-19 على العَرض والطَلَب"، بالشراكة مع وزارة الخارجية المصرية ووزارة الداخلية، والذي عُقد عبر شبكة الإنترنت.

واستعرضت الندوة التقارير الدولية الصادرة خلال العام الماضي، ومنها الخاصة بعقار "الترامادول"، والتي شاركت مصر في إعدادها.

وتشرف الأمانة على 19 مستشفى ومركزًا في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقدم العلاج لحوالي 130 ألف مريض سنويًا في العيادات الخارجية، وحوالي 6 آلاف مريض سنويًا في الأقسام الداخلية.

وتقوم الأمانة أيضًا بتدريب الكوادر المختلفة التي تعمل في مجال علاج الإدمان، حيث قامت بتخريج الدفعة الأولى من مرشدي التعافي، وتقوم حاليًا بتدريب الدفعة الثانية من خلال الإنترنت، وستعلن قريبًا عن حفل تخريج الدفعة الأولى من الأطباء الحاصلين على الدبلوم الإكلينيكي الأول في علاج الإدمان.

كما تقوم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بإجراء تحليل الكشف على المخدرات للعاملين بالقطاع الحكومي والمستشفيات والقطاع الخاص، حيث تم الكشف من خلال الحملات على 150 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة خلال عام 2019.