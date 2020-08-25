كارمن سليمان تحتفل مع الجمهور بأول مليون مشاهدة لكليب "لينا رقصة"

احتفلت المطربة كارمن سليمان مع جمهورها بتحقيق كليبها الجديد "لينا رقصة" أول مليون مشاهدة عبر قناتها على موقع يوتيوب.

وعلقت كارمن عبر حسابها على تويتر "مليون بوسة.. مليون رقصة...مليون شكر...أول مليون مشاهدة لأغنيتي الجديدة".

"لينا رقصة" عبارة عن شكل موسيقي راقص، بطابع مصري مبهج، وبلهجة مصرية معاصرة، وتتكلم عن رقصتها الخاصة مع حبيبها، وأرادت أن تبعث برسالة من الأغنية، وهى الاحتفال مع العائلة والأصدقاء والرقص مع من تحبون.

الفيديو كليب من إنتاج موسيقى وإشراف مصطفى جاد، ومن إخراج المخرج الشاب مصطفى عامر، وقام بتصويرها في مصر على مدار جلسات عديدة جمعته بفريق العمل.

وأعلنت المطربة كارمن سليمان عبر حسابها بـ"تويتر"، عن طرحها فيديو كليب جديد على قناتها عبر "يوتيوب"، سيكون أبطاله من جمهورها بعد إرسالهم تحدي الرقص على غرار كليبها الجديد "لينا راقصة".