كارمن سليمان تعلن عن فيديو كليب أبطاله من الجمهور

أعلنت المطربة كارمن سليمان عبر حسابها بـ"تويتر"، عن طرحها فيديو كليب جديد على قناتها عبر "يوتيوب"، سيكون أبطاله من جمهورها بعد إرسالهم تحدي الرقص على غرار كليبها الجديد "لينا راقصة".

وكتبت كارمن: "بشكركوا من كل قلبي على تفاعلكم وانا متابعة كل ردود افعالكوا ودلوقتي جه الوقت للتحدي ‏جاهزين تحدي رقصة ⁧‫"لينا رقصة"‬⁩، و تعملوا التحدي دا وابعتولي الفيديوهات عشان أجمعها في فيديو كليب واحد هتبقوا إنتوا أبطاله وأنزله عندي ع اليوتيوب".

كليب "لينا راقصة" عبارة عن شكل موسيقي راقص بطابع مصري مبهج، وبلهجة مصرية معاصرة، وتتحدث فيها "كارمن" عن رقصتها الخاصه مع حبيبها.الفيديو كليب من إنتاج وإشراف مصطفى جاد، ومن إخراج المخرج الشاب مصطفى عامر، والذي قام بتصويرها في مصر بعد عقد عدة جلسات للاتفاق على الشكل النهائي لها.وتعاملت "كارمن" في هذه الأغنية مع نخبة من أفضل الموسيقيين في الوطن العربي، وهما الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي.