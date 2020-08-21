بالفيديو.. "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان يقترب من تجاوز 700 ألف مشاهدة

اقتربت أغنية الفنانة كارمن سليمان الجديدة "لينا رقصة"، من تجاوز 700 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "يا نقاوة عينيا.. يا روح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا.. يا روح قلبي.. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".

"لا بنام يا حبيبي ولا بهدى.. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة.. من غير ما أشوفك فيها.. هو انت هتيجي كام مرة.. في العمر يا روحي غير مرة.. وأنا عايزة أتمتع بيها".

أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.