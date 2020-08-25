"عشان ميضحكش عليكي".. نصائح لشراء ملابس جيدة من الوكالة

أثارت بعض المجموعات الخاصة بالفتيات ضجة حول إمكانيتهن للشراء من سوق وكالة البلح الشهير ببيع بآلات الملابس صاحبة العلامات التجارية العالمية، والملابس المستعملة لرخص أسعارها، بل تحمسن الكثير منهن باختلاف الطبقات حول إمكانية الحصول على أفضل القطع وسط الكم الهائل من الملابس والمحلات بل والممرات التى تملأ تلك الناحية.

تستعرض "الوطن" عدة نصائح لشراء أجود الملابس من الوكالة دون الوقوع في العش التجاري و"من غير ما يتضحك عليكي"، حيث أوضح أحد تجار بورسعيد ومورد تلك البالات أن "الزبون" خاصة من يقتني ملابس ذات علامات تجارية محددة وشهيرة يعرف جيدا جودتها وإن كانت قطعة الملابس أصلية أم تقليد من هيئتها وبالنظر.

"إن كانت العميلة لا تعرف التفرقة جيدا فلا بد أن تلقي نظرة على الخياطة جيدا وملاحظة الفروق بين ثنايات القطعة أو نهاية التفصيلة بالإضافة لوضع الأساور ومدى تطابقها مع بعضها البعض لأن قد تكون بها غلطة صناعة" "التيكت" خاصة للعلامات التجارية العالمية لو كان المنتج أصليا وجديدا لا يمكن غش العلامة التجارية الخاصة به وإن حدث تكون باهتة أو غير مستقيمة ورديئة.

"فينش القطعة" والمقصود بها نظافة القطعة المعروضة من بواقي الخيوط والزوائد ولا يوجد داعي من القلق إن كانت القطعة غير مفرودة لأن ذلك نتيجة وضعها في "بالة"، وبالنسبة للملابس المستعملة فأوضح التاجر أنها تكون بلا تيكت شراء، وأكد على الانتباه للقماشة عن طريق شدها بين اليدين للتأكد من متانتها، أو النظر من خلالها لمصدر ضوء للكشف عن أن كانت مسامها واسعة أم لا.

وأكد أن بعض التجار يلجأون لحيلة نقع بعض الأقمشة في مياه ونشا لكي تظهر كالجديدة، ولكن يمكن كشفها عن طريق ملمس القماش فيكون خشنا ولونه باهت غير زاهٍ.