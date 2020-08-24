وزير الصحة الأسبق للشعب اللبناني: مصر معكم حتى تعبروا الأزمة

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن مسيرة اليوم التي شارك فيها عشرات المتطوعين من الهلال الأحمر المصري، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج هي رسالة مؤازرة ودعم للشعب اللبناني ونحن حكومة وشعب مع لبنان وأهلها، ومصر قلب العروبة النابض.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة السابق في مسيرة الهلال الأحمر، لدعم الشعب اللبناني بعد أزمة مرفأ بيروت.

وقال العدوي نحن نقول للشعب اللبناني، "لستم وحدكم ونحن معكم حتى تخرجوا من الكبوة، ومصر على أهبة الاستعداد لدعم كل أشقائها العرب".