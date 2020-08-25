البرلمان يوافق على اتفاقية قرض ب500 مليون دولار لتمويل الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان بعد منتصف الليل على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 448 لسنه 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5/7/2020.

ويهدف الاتفاق لدعم الاسكان الاجتماعي لتوفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل.