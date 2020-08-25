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البرلمان يوافق على قرض البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء

كتب:

محمد يوسف
01:03 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
البرلمان يوافق على قرض البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء

 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان بعد منتصف الليل على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنه 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتأتي هذه الموافقة بشأن مشروع لتعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليون و900 ألف يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019.

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