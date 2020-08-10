البرازيل تسجل 23 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أنها سجلت 23 ألف و10 حالات إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية فضلًا عن 572 حالة وفاة جديدة.

وذكرت صحيفة تريبونا البرازيلية، على موقعها الإلكتروني، أن البرازيل سجلت حتى الآن مايزيد عن 3 ملايين و35 ألفا و422 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و101 ألف و49 حالة وفاة وهي ثاني أسوأ تفشي للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أنه تعافى حتى الآن مليوني و118 ألف و460 مصابًا بفيروس كورونا المستجد.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، إرتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 480278 حالة، وذلك عقب تسجيل 4376 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة المكسيكية، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 52298 حالة، عقب تسجيل 292 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.