إحالة "عصابة سرقة السيارات" في النزهة إلى المحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة بإحالة، تشكيل عصابي للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنَّ ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، أفادت بسرقة سيارتها، ووضع مجهول ملصق بمدخل العقار محل سكنها مدون به رقم هاتف محمول، لمساومتها على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.

ومن خلال البحث وإجراء التحريات، تمّ تحديد مرتكب الوقعة وتبين أنَّه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول بداخله شريحة برقم الهاتف المدون على الملصق ذاته).

وبمواجهته، اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة المجني عليها على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع (صاحب مكتب مقاولات - عاطل "لهما معلومات جنائية") وتمّ ضبطهما حال لستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما وعثر بحوزة أحدهما على (بطاقتي رقم قومي ورخصتي قيادة باسم أحد الأشخاص "مزورين").

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام السيارة المضبوطة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وأقروا بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بالأسلوب ذاته.

وتمّ بإرشادهم ضبط 4 سيارات من المستولى عليها بمكان إخفائهم داخل مخزن "مستأجر" بدائرة قسم شرطة المرج، كما تمّ بإرشادهم ضبط أجزاء خاصة بسيارة أخرى مستولى عليها، حيث أقروا ببيع الهيكل الخاص بها لأحد تجار الخردة "جار تحديده وضبطه"، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.