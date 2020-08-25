خروج حالتين "كورونا" و5 حالات فقط بمستشفيات البحر الأحمر

كشفت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر عن خروج حالتين من المصابين بفيروس "كورونا"، من مستشفي الغردقة العام، بعد تمام شفائهما، حيث جاءت نتائج العينات سلبية، ولم يتبقى سوى 5 حالات فقط في مستشفيات المحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة، الدكتور تامر مرعي، في تصريحات لـ"الوطن، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس "كورونا" بين السائحين حتى اليوم، مشيراً إلى فنادق البحر الأحمر استقبلت آلاف السائحين، من جنسيات مختلفة، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق، طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، لعودة السياحة الخارجية بنسبة إشغال 50%.

وأضاف "مرعي" أنه تم تخصيص فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بالمطارات، لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، للتأكد من خلوهم من أى إصابات بفيروس "كورونا"، قبل تسكينهم بالفنادق، بالإضافة إلى تواجد فرق طبية مدربة بكل فندق لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء، وقياس درجات الحرارة، والتنبيه عليهم بالإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي بالفندق.