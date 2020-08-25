مصرع مصري في سطو مسلح بالولايات المتحدة

لقي مواطن مصري مصرعه خلال عملية سطو مسلح، نفذها مشتبها به على متجر يملكه المواطن المصري في ولاية تينيسي الأمريكية، حيث أظهرت كاميرات المراقبة المتهم وهو يدخل إلى المتجر، وخلال دقيقة واحدة أطلق النار على المجني عليه.

وذكرت تقارير الشرطة أنّ أحد عملاء المتجر عثر على جثة ماجد غالي (49 عاما)، فيما بعد وأبلغ الشرطة.

وعقب وقوع الحادث، نشرت شرطة متروبوليتان ناشفيل، على حسابها الرسمي على "تويتر" صور المشتبه به التي سجلتها كاميرا المراقبة، وطلبت المساعدة في الحصول على أي معلومات تفيد في القبض عليه، كما عرضت مكافأة مقابل ذلك.

وعقب ذلك، سلّم المتهم نفسه إلى المحققين، أمس، وتبيّن أنّه يدعى "جيروم نايت"، 21 عاما، ووجهت له اتهامات بارتكاب جريمة قتل ومحاولة سرقة، وجرى حبسه وتحديد كفالة قدرها 200 ألف دولار، ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحاكمة في وقت لاحق اليوم.