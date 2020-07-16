استجابة لشقيقه.. الحكومة تعيد جثمان مواطن مصري من اليمن

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الخارجية في إعادة جثمان مصري مغترب للأراضي المصرية، استجابة لمطالبة شقيقه.

تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، شكوى من المواطن "م.ع" من خلال الخط الساخن للمنظومة "16528" يطالب فيها بالتدخل لإعادة جثمان شقيقه المتوفي بالمملكة الأردنية، إثر تدهور حالته الصحية جراء خضوعه لجراحة دقيقة بالمخ بإحدى المستشفيات هناك، حيث عانى من مُضاعفات صحية تسببت في دخوله بغيبوبة حتى توفاه الله، وذلك بالتزامن مع تقييد حركة الملاحة الجوية دوليًا ضمن تداعيات جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أنَّه فور تلقي الشكوى، تمّ التواصل مع مكتب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، لاتخاذ التدابير اللازمة لإتمام اجراءات شحن وإعادة جثمان المواطن محل الشكوى إلى الأراضي المصرية.

وأضاف أنَّه تمّ الإتصال بمُقدم الشكوى وإفادته بالتوجه لمكتب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية "إدارة شؤون القنصلية"، للتأكّد من صلة القرابة وتحرير طلب كتابي لبحث إمكانية شحن الجثمان على "نفقة الدولة"، فضلاً عن تفويض أسرة المتوفي لمواطن بالأراضي الأردنية لمتابعة الإجراءات مع السفارة، ثم تمّ التواصل مع السفارة المصرية بالأردن لتخصيص عضو من السفارة لمتابعة الإجراءات اللازمة سواء داخل المستشفى أو مع شركة الطيران، لحجز موعد لإتمام عملية شحن الجثمان، والذى وصل بالفعل مساء أمس الأربعاء، لمطار القاهرة الدولي وتمّ تسليمه لذويه.

ويأتي هذا ضمن استجابات وزارة الخارجية المستمرة لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق منها بالبعد الإنساني.