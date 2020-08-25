الأزهر يفتح باب التقديم لمراحل رياض الأطفال والابتدائي 

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية غلق باب التقديم للمرة الثانية للقبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2020-2021، يوم 30 أغسطس الحالي، على أن يكون التقديم إلكترونيا فقط عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية، ولا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية، وحال ظهورها يتم استيفاء الملفات بالمعهد دون مقابل، مع مراعاة عدم توجيههم للحصول على الملف من مكان بعينه، حيث تم النزول بالسن 6 أشهر.

وخصصت المشيخة الواجهة الرئيسية لموقعها الرسمي للتقديم، وجاء بها أنّه تحدد الحد الأدنى لصف الروضة التعليم العام والخاص بسن 3 سنوات و6 أشهر، والحد الأقصى 4 سنوات و5 أشهر و29 يوما، كما تم تحديد الحد الأدنى لصف الروضة الثاني بـ4 سنوات و6 أشهر، والحد الأقصى 5 سنوات و5 أشهر و29 يوما، أما الصف الأول الابتدائي 5 سنوات و6 أشهر والحد الأقصى 9 سنوات.

وفي التعليم النموذجي، تحدد الحد الأدنى لصف الروضة الأول عادي وخاص 4 سنوات و6 أشهر، والحد الأقصى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، أما صف الروضة الثاني 5 سنوات الحد الأدنى والحد الأقصى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، والصف الأول الابتدائي الحد الأدنى 6 سنوات والحد الأقصى 9 سنوات.