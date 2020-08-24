نشأت الديهي: أشتم رائحة إخوانية تسعى لإثارة فتنة بين الأزهر و"الإفتاء"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على طلب شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، بحضور الجلسة العامة لمجلس النواب لشرح رؤية الأزهر في مشروع قانون الإفتاء، قائلًا: "إحنا في إيه ولا إيه؟"، معربًا عن احترامه لمشيخة الأزهر.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، أن ملاحظات "الطيب" على مشروع قانون الإفتاء، تتمثل في أنه يرى أن القانون يخلق كيانًا موازيًا للأزهر، وبه شبهة عدم دستورية، موضحًا أن أهل الشر يريدون زرع فتنة بين مؤسسات الدولة، وعلينا صد تلك المحاولات.

وتابع: "أشتم رائحة إخوانية تحاول أن تثير فتنة بين الأزهر ودار الإفتاء"، موضحًا أن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، يحمل فكرًا تنويريًا، ويدافع عن الدين الذي حاول المغرضون أن يختطفوه، مشددًا على عدم وجود خلاف بين مؤسستي الأزهر ودار الإفتاء، بعد أن تحفظ الإمام الأكبر، على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، والذي انتهت اللجنة الدينية بالبرلمان من صياغته وحصل على موافقة مجلس الدولة.

وأثنى "الديهي"، على الجهود التي قامت بها دار الإفتاء، والتي تخوض معركة التنوير والوعي والحفاظ على الدين على نار هادئة مع أهل الشر مع الخوارج والتكفيرين بالحجة والدين، موضحًا أن الدار فتحت باب الاجتهاد والقياس الذي أُغلق لمدة قرون.

وأكد أنه لا يوجد خلاف بين مؤسسة الازهر ودار الإفتاء، فمصر دولة مؤسسات، والتنوع شيء يميز الدولة المصرية، و"لن نسمح بالاصطياد في الماء العكر".