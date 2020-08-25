صلاح عبدالله يطمئن جمهوره على صحته: كنت في إجازة منكم ومن نفسي

طمأن الفنان صلاح عبدالله، جمهوره على حالته الصحية، بعد اختفاء تفاعله لفترة على السوشيال ميديا قبل أيام.

ونشر عبدالله، صورته وهو يقضي إجازة، معلقا: "تلبية لرغبة حبيبي الحاج عمرو دخلت مخصوص أطمنكم عليا، ولله الحمد صحتي تمام".

وأضاف: "خلصت الإجازة بسلام والصورة وأنا بنقذ أهلاوي متعصب وورانا متعصب آخر بيضحك يضحك متقلبًا على الأرض والصورة طبعا قبل الماتش".

وتابع: "وزي أي حاجة حلوة بتخلص خلصت الإجازة اللي كانت منكم ومن نفسي ولقيتني بقول لنفسي، يا نَفسُ قَد أَزِفَ الرَحيلُ.. وَأَظَلَّكِ الخَطبُ الجَليلُ.. فَتَأَهَّبي يا نَفسِ لا.. يَلعَب بِكِ الأَمَلُ الطَويلُوجه مع دموع السعادة صباح الفل على عيونك".

وآخر أعمال الفنان صلاح عبدالله، كان مسلسل "اتنين في الصندوق" الذي قدمه مع الفنان أوس أوس، حمدي المرغني في رمضان الماضي.

ويستعد حاليا لتصوير مسلسل "في يوم وليلة" المقرر عرضه في 2021، ومسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز وهند صبري.