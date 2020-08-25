الرئاسة: قمة عمان تبحث التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن والعراق

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، وذلك في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة في مارس 2019، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتهدف قمة عمان تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين في كلٍ من القاهرة ونيويورك، وتقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق، في إطار آلية التعاون الثلاثي، إضافة إلى تعزيز التشاور السياسي والأمني بينهم حول سبل التصدي للتحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.