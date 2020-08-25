أبوظبي تعود لسوق السندات بإصدار دولاري على 3 شرائح

كشفت وثيقة عن أنّ أبوظبي بدأت الثلاثاء، تسويق إصدار سندات مقومة بالدولار ينقسم إلى 3 شرائح لأجل 3 سنوات و10 سنوات ونصف السنة و50 عاما.

وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تدير الصفقة اطلعت عليها رويترز، بأنّ كل شريحة من السندات بالحجم القياسي، ما يعني في المعتاد أنّها لن تقل عن 500 مليون دولار لكل منها.

وتعرض السندات التي تستحق في 2023 على المستثمرين سعرا أوليا عند نحو 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وتعرض الشريحة الثانية المستحقة في مارس 2031 نحو 135 نقطة أساس فوق نفس العائد القياسي. وتعرض الشريحة الأطول، التي تُستحق في 2070، نحو3%.

وجرى تعيين سيتي ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.

وكانت مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي، إنّ أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار سندات جديد، بعد أن جمعت بالفعل 10 مليارات دولار عبر إصدارات ديون هذا العام لتعزز ماليتها العامة في ظل انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا. وتظهر الوثيقة أنّ إصدار السندات الجديد سيستكمل في وقت لاحق يوم‭ ‬الثلاثاء.

كانت أبوظبي الغنية بالنفط والحاصلة على تصنيف ‭‭AA‬‬ من فيتش وستاندرد اند بورز و‭‭Aa2‬‬ من موديز، مما يجعلها بصفة عامة أعلى جهة إصدار سيادية من حيث التصنيف في الخليج، وقالت في يونيو إنّها تدرس جمع المزيد من الأموال عبر سوق السندات لحماية ماليتها من أثر انخفاض أسعار النفط.