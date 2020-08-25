تعيين المشيشي وزيرا للشؤون الاجتماعية بتونس

أعلن المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي في ساعة متأخرة من يوم أمس الاثنين، تعيين محمد الطرابلسي في خطة وزير الشؤون الاجتماعية.

وشغل الطرابلسي منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، وولد في العام 1954 وهو متحصّل على دبلوم في التاريخ والجغرافيا من كليّة الآداب والعلوم الإنسانية بتونس وأستاذية من معهد الصحافة وعلوم الإخبار، كما أنّه متخرج من معهد الدفاع الوطني بتونس.

وتولّى الطرابلسي منصب أمين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل مكلّف بالتعليم ثم الاتصال والعلاقات الدولية.

والطرابلسي عضو بالمجلس الوطني للشباب والمعهد الوطني للإحصاء ثمّ تم تعيينه مديرا لأنشطة العمال لشمال أفريقيا بالمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للعمل بالقاهرة، وهو نائب رئيس جمعية سوليدار.

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، يوم الاثنين، تشكيلة حكومية "غير مسيسة" من التكنوقراط، وسط تساؤلات عما إذا كانت حركة النهضة ستؤيد الحكومة الجديدة في البرلمان أم ستتشبث بموقفها الرافض.

وحرص المشيشي على تشكيل حكومة تكنوقراط، في مسعى لتفادي الخلافات السياسية الحادة، بينما يحتاج الوضع الاقتصادي الحرج في البلاد إلى خطوات عاجلة للإصلاح.

وقال رئيس الحكومة المكلف، إنّه أجرى مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية، فخلُص إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلة.