نهاية الراقصة والفتيات الـ8.. يستقبطن الزبائن بالشيخ زايد: الساعة بألف جنيه

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة الشيخ زايد.

وتبين أن راقصة ملهى ليلي تتزعم الشبكة، وبصحبتها 8 فتيات، تم ضبط 5 وجار البحث عن الأخريات.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهمات أنشأن صفحات على مواقع السوشيال ميديا، لاستطقاب راغبي المتعه الحرام.

ولفتت التحريات إلى أن المتهمات وضعن خطة للاستقطاب الشباب من شارع النزهة مقابل قضاء ساعة لكل شخص، وقيمة الساعة تتراوح بين 1000 جنيه و1500 جنيه، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما أطلق أهالي الشيخ زايد استغاثات عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يستغيثون خوفا على أبنائهم من فتيات الليل اللائي اتخذن من شارع النزهة المؤدي إلى طريق النادي الأهلي، سبيلا لاستقطاب زبائنهم.

كما تقدم عدد من المواطنين بشكاوى، أمام العميد تامر فاروق مدير إدارة مباحث الآداب بالجيزة.

جرى وضع خطة بحث سريعة وضعها ضباط الإدارة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بالتنسيق مع مباحث قسم أول الشيخ زايد، تركزت على تشديد المراقبة وجمع المعلومات من المصادر السرية.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وأسفرت الجهود عن ضبط 5 فتيات بشارع النزهة دائرة قسم أول الشيخ زايد أثناء اصطيادهن الزبائن مستقلين السيارات لممارسة الرذيلة بمقابل مادي.

وتبين من التحريات أن الشبكة تقودها راقصة في ملهى ليلي، وهي من تنشر الفتيات لاستقطاب راغبي المتعة الحرام، وجار البحث عن 3 أخريات، تحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.